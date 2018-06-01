İzmit D-100 kenarında bulunan Akademi Hastanesi çalışanlarıyla iftarda buluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kırman ve eşi İpek Kırman’ın ev sahipliğinde hastanenin bahçesinde 450 kişinin katılımı ile gerçekleşen iftar yemeğine; Başhekim Dr. Erhan UYSAL ve ailesi ile başta olmak üzere hekimler ve diğer çalışanların aileleri, Başiskele Kaymakamı Atila KANTAY ve eşi Müjgan Hanım, Valilik özel kalem müdürü Erhan Dündar, Başiskele Başkan Yardımcısı Köksal Ayabakan , Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin TUĞRUL, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve hastanede yatışta olan hastaların refakatçileri katılım gösterdi. İftar yemeğinin ardından katılımcılar birbirleriyle sohbet ederek güzel bir akşam geçirdi.
Bugün 12:23 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Akademi Hastanesi ailesi iftarda buluştu
Akademi Hastanesi, bu yıl ikinci kez düzenlediği iftarda çalışanları ile bir araya geldi.
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Bugün 12:23 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz