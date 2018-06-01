Akademi Hastanesi ailesi iftarda buluştu

İzmit D-100 kenarında bulunan Akademi Hastanesi çalışanlarıyla iftarda buluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kırman ve eşi İpek Kırman’ın ev sahipliğinde hastanenin bahçesinde 450 kişinin katılımı ile gerçekleşen iftar yemeğine; Başhekim Dr. Erhan UYSAL ve ailesi ile başta olmak üzere hekimler ve diğer çalışanların aileleri, Başiskele Kaymakamı Atila KANTAY ve eşi Müjgan Hanım, Valilik özel kalem müdürü Erhan Dündar, Başiskele Başkan Yardımcısı Köksal Ayabakan , Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin TUĞRUL, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve hastanede yatışta olan hastaların refakatçileri katılım gösterdi. İftar yemeğinin ardından katılımcılar birbirleriyle sohbet ederek güzel bir akşam geçirdi.