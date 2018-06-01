AKP, Emekevler bürosunu açtı

Açılışa; ilçe başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde konuşan ilçe başkanı Mustafa Kocaman, “Bu seçim diğerlerinden çok daha farklı geçecek. Burada bizleri geri götürmeye çalışan zihniyet ile Cumhur İttifakı’nın mücadelesi var” dedi.

ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakipsiz olduğunu belirten Kocaman, “AB ve ABD ile içerideki işbirlikçileri Cumhurbaşkanımızın karşısında bir şey yapamayacağını biliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu milletin gönlünden Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı çıkaramayacaklar. Kartepe’de hedefimiz yüzde 68 olarak belirlendi. Bunun için alacağımız her oyun önemi vardır” değerlendirmesinde bulundu. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de seçimin Cumhur İttifakı ile Cümbüş İttifakı arasında geçeceğini dile getirdi.