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En genç adaydan Kartepe’de ziyaretler

AKP Kocaeli Milletvekili adayı, 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Elifnur Bayram, Kartepe’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

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SKM programları kapsamında yapılan ziyaretlerde heyecanı, hedefleri ve duruşu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç adaya ilçedeki gezisinde belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın eşlik etti.

“EDİNDİĞİM BİRİKİM İLE ÇOK ÇALIŞACAĞIM”

Derbent, Sarımeşe, İstasyon ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerindeki ziyaretlerde özellikle genç esnaflara konuk olan Bayram, “AK Parti iktidarı kadınların ve gençlerin önünü açmak için çok büyük adımlar attı. Artık bu ülkede gençler eğitim haklarını özgürce kullanabiliyor. Ayrımcılığa uğramadan seçimle haklarını kullanıp, TBMM’de ülkelerine en iyi şekilde hizmet etme fırsatını yakalayabiliyorlar. AK Parti'nin önünü açtığı gençlerden biri olarak hedefim bu sayede edindiğim birikimimi Kartepe ve Kocaeli için çok çalışarak değerlendirmek” dedi.

Bugün 12:26 TSİ - Siyaset

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