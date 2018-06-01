KSHMYO’dan 373 öğrenci mezun oldu

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları (KSHMYO) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 16. Dönem Mezuniyet Töreni Umuttepe’de bulunan Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından 101, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programından 97, Anestezi programından 45, İlk ve Acil Yardım programından 44, Tıbbı Görüntüleme programından 47, Padoloji programından 39 olmak üzere toplam 373 öğrenci mezun oldu. KSHMYO’da toplam mezun olan öğrencis sayısı 2 bin 951 oldu.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları bünyesinde toplam 18 öğretim elemanı görev yapıyor. Öğrencilerin mezuniyet törenine Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’nin yanı sıra Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Faruk Demirhan, Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yüksel Pehlivan, Kocaeli Üniversitesi Uygulama Hastanesi Başmüdürü Doç. Dr. Yunus Taş, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Rüştü Taştan, Müdür Yardımcısı İlknur Çavuşoğlu Zerengök, öğretim elemanları ve öğrencilerin yakınları katılım gösterdi.

OKUL DERECELERİ

Okul Birincisi: Tuğçe Duygu Doğan - İlk ve Acil Yardım Programı

Okul İkincisi: Nergis Fırat - Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı

Okul üçüncüsü: Ceyhan Gülsever - Anestezi Programı