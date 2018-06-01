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Bugün 13:34 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:35 TSİ )

Hürriyet: Bu ülkeye değer katan çiftçiden katma değer vergisi alınamaz!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam Kandıra’nın Bollu Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kandıra ilçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, Belediye Meclis Üyesi Recep Şenol, geçmiş dönem Belediye Başkanı Kenan Evin, Bollu Köyü Muhtarı Hüseyin Seyrek ve partililerin katıldığı ziyaret programında Hürriyet köylülerin sorularını cevapladı.

AYAĞI YERE BASAN VAATLER

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24 Haziran seçim bildirgesinde yer alan projeleri vatandaşlara aktaran Milletvekili Hürriyet, “Sizlerin tarlada bahçede tükettiği mazottan utanmadan özel tüketim ile katma değer vergisi alıyorlar. Sizlerin yaktığı mazot özel tüketim mi ki ÖTV alıyorlar? Bu ülkeye değer katanlardan katma değer vergisi de alınamaz! Çiftçinin üretimde kullandığı mazottan ÖTV ve KDV’yi kaldıracağız. Böylece mazotun litresini çiftçiye 3 TL’den vereceğiz. Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerini sileceğiz. 2/B arazisinde binası olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz” dedi.

MUHTARLARIN SÖZ HAKKI OLACAK

Konuşmasına devam eden Hürriyet, “Mağdur olan her kesimin sorununu hukuk ve yasalar çerçevesinde çözeceğiz. Zaten bütün bunlar sadece bir yasaya bakar. Yapılması çok zor olan şeyler değil. Bütün bunları ayağı yere basarak vaat ediyoruz. Köy tüzel kişiliğiniz olsaydı köylerinizde kimse gelip kafasına göre bir şey yapamazdı. Ama bugün burada bir şey yapmak istese ne referandum hakkınız var, ne muhtarların söz hakkı var. Oysa katılımcı demokrasinin var olduğu, muhtarlarımızın ‘Benim de diyeceğim var’ dediği bir köy hayatı istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bugün 13:34 TSİ - Siyaset

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