Hürriyet: Bu ülkeye değer katan çiftçiden katma değer vergisi alınamaz!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kandıra ilçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, Belediye Meclis Üyesi Recep Şenol, geçmiş dönem Belediye Başkanı Kenan Evin, Bollu Köyü Muhtarı Hüseyin Seyrek ve partililerin katıldığı ziyaret programında Hürriyet köylülerin sorularını cevapladı.
AYAĞI YERE BASAN VAATLER
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24 Haziran seçim bildirgesinde yer alan projeleri vatandaşlara aktaran Milletvekili Hürriyet, “Sizlerin tarlada bahçede tükettiği mazottan utanmadan özel tüketim ile katma değer vergisi alıyorlar. Sizlerin yaktığı mazot özel tüketim mi ki ÖTV alıyorlar? Bu ülkeye değer katanlardan katma değer vergisi de alınamaz! Çiftçinin üretimde kullandığı mazottan ÖTV ve KDV’yi kaldıracağız. Böylece mazotun litresini çiftçiye 3 TL’den vereceğiz. Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerini sileceğiz. 2/B arazisinde binası olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz” dedi.
MUHTARLARIN SÖZ HAKKI OLACAK
Konuşmasına devam eden Hürriyet, “Mağdur olan her kesimin sorununu hukuk ve yasalar çerçevesinde çözeceğiz. Zaten bütün bunlar sadece bir yasaya bakar. Yapılması çok zor olan şeyler değil. Bütün bunları ayağı yere basarak vaat ediyoruz. Köy tüzel kişiliğiniz olsaydı köylerinizde kimse gelip kafasına göre bir şey yapamazdı. Ama bugün burada bir şey yapmak istese ne referandum hakkınız var, ne muhtarların söz hakkı var. Oysa katılımcı demokrasinin var olduğu, muhtarlarımızın ‘Benim de diyeceğim var’ dediği bir köy hayatı istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz