II. Abdülhamit döneminden kalan cami restore ediliyor

Sultan II. Abdülhamit döneminde kurulan bu köyde inşa edilen camiinin, kesin yapım tarihi tespit edilememiş olsa da yapının 19. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş olduğu tahmin ediliyor. Camii’nin kadınlar mahfili korkuluklarında geçen 1928 ve 1932 tarihlerinin ise, yapının geçirdiği tadilatlar olduğu düşünülüyor. Camii, dikdörtgen planlı olup, dış cephesi orijinalliğini büyük ölçüde yitirerek sıva ile kaplanmış. İç mekanda ise orijinalliğini büyük ölçüde korumuş ahşap kaplama ve süslemeler dikkat çekiyor. Çoğu geometrik karakterli olan ahşap bezemeleriyle dikkat çeken camii 2018 yılında Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Tescil işlemine müteakiben ise, tarihi yapıya sahip çıkmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi camiinin restorasyon projelerini hazırlıyor.