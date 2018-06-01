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Bugün 13:38 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:39 TSİ )

Orkun Utkubaş, Kartepe’yi fethetti..!

CHP’nin genç vekil adayı avukat Orkun Utkubaş Kartepe’deydi. MOBESKO esnafını ve köy kahvelerini ziyaret eden Utkubaş’a ilgi yoğundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) en genç milletvekili adayı olan 27 yaşındaki avukat Orkun Utkubaş dün Kartepe’deydi. İlçe başkanı Cumhur Karakadılar ve ilçe yöneticileriyle birlikte Kartepe’de esnaf ziyareti gerçekleştiren Utkubaş, kentimizin mobilya sektörünün kalbi olan MOBESKO’ya gitti. Burada kısa bir konuşma yapan Utkubaş, “Ekonomik kriz irili ufaklı bütün esnafımızı vurmuş durumda. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, doların ve diğer ülke para birimlerinin her geçen gün artması ticaretimizi olumsuz etkiliyor. Bu sıkıntılı günler CHP iktidarıyla birlikte sona erecek” dedi.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

MOBESKO’nun ardından Derbent, Şirinsulhiye ve Balaban’da köy kahvelerini ziyaret eden Utkubaş’a ilgi yoğundu. Vatandaşların oğlu, kardeşi gibi gördüğü Utkubaş köylünün içinde bulunduğu zor durumu anlattı. “Neredeyse bütün sektörlerde benzer sorunlar var” diyen Utkubaş sözlerine şöyle devam etti; “Ülke genelinde üretimde bir geriye gidiş var. Bunu en çok hisseden de köylülerimiz. Çiftçiler 10 liraya mal ettikleri üretim sürecinden sonra ürünlerini 8 liraya satabiliyor. Her yıl, her hasat dönemi zarar ediyorlar. Pek çoğu babadan kalma arazilerini elden çıkarıyor, satıyor ve çalışmak üzere asgari ücretle iş arıyor. Bu durumu 24 Haziran’da tersine çevireceğiz. Sömüren değil, üreten kesim ülkeyi yönetecek. Çiftçinin yüzü gülecek.”

Bugün 13:38 TSİ - Siyaset

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