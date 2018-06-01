KTO meclisinde gündem yoğundu

Körfez Ticaret Odası Mayıs Ayı meclis toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Mayıs Ayı faaliyetlerini anlatan Recep Öztürk, oda faaliyetleri ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Göreve Geldiğimiz günden beri 398 Üye Ziyaret Yaptık

Ay içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahseden Recep Öztürk’’ Sizlere de geçen mecliste anlattığımız üzere üye ziyaretlerine hızlı bir şekilde başlanması komite toplantılarımızın en önemli gündem maddesiydi. Körfez Ticaret Odası yönetimi, meclisi ve komite üyeleri ile birlikte üyeye dokunabilen bir yapıda olmak en önemli amacımız olmalı diye düşünüyoruz. Bunun da en güzel yolu yapacağımız üye ziyaretleri ve iletişim halinde olmaktır. Bu kapsamda göreve geldiğimiz süreçten bu yana 398 üye ziyareti yaptık, hedefimiz bu sayıları 1000’lere çıkarmaktır. Geçirdiğimiz iki ay içinde kurduğumuz ekipte bu ruhu gördüğümü içtenlikle söyleyebiliyor ve tüm yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep söylediğimiz gibi komiteler çalışırsa meclis çalışır, yönetim çalışır oda çalışır diyerek Komitelerimizin bu kadar aktif çalışıyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, Bu süreçteki üstün performanslarından dolayı komite başkanları ve komite üyelerimizi tebrik ediyoruz’’ Dedi.

6 Komite Sunum Yaptı

Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarının verimli bir şekilde geçmesi için her meclis toplantısında gerçekleştirilecek olan komite sunumlarında bu ay 10. Meslek Komite Üyesi Şenol Örnek Körfez'e Gümrük labratuvarının kazandırılması, 9.meslek komite üyesi Mustafa Altun K belgerinin odamız tarafından verilesi ve devri, 12. meslek komite üyemiz Murat Çetinkaya tapu harçları ve 150m2 üzerindeki konut satışlarında yapılan KDV indirimleri, 4. meslek komite üyemiz Halil Küçük 2. el araç satışları sertifikasının odamız tarafından verilmesi, 7. meslek komite üyemiz Bilal Tomba Dolaşım Belgeleri uygulamaları hakkında 13. komite üyemiz Fatih Uykun Bilim Kadını Canan Dağdeviren'i Odamızda ağırlamamız ile ilgili ve 15. meslek komite üyemiz Hamza Küpeli Mayıs Ayı içinde gerçekleştirilen Yapı fuarı ve teknik geziler ile ilgili sunumları gerçekleştirdiler.

3 Firma Tanıtımı Yapıldı

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında bu aydan itibaren yapılacak olan firma tanıtımlarında bu ay Özel Körfezim Eğitim Kurumları, İmren süt firma sahibi Celil Mızrak ve Bilal Tomba İthalat ve İhracat firmaları kendilerini tanıttı.

Özel Körfez’im Eğitim Kurumları Tanıtım Filmi Meclis Üyelerine İzletildi

Özel Körfez’im Okul müdürü Özel Körfez'im Eğitim Kurumları Okul Müdürü Eyüp Sultan Keskin’ ’Anasınıfından başlayarak çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlamayı amaç edinen Özel Körfezim Eğitim Kurumları, eğitim-öğretim sektörünün gerektirdiği her türlü teknolojik imkânı öğrencilerinin hizmetine sunmanın kararlılığı içindedir. Okulumuz Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet ve demokrasiyi özümsemiş, çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde, kurucu, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar arasında ahengi sağlayan, iyi ilişkiler kuran, hoşgörülü, anlayışlı, geniş görüş açısına sahip kısaca Toplam Kalite Yönetimi modelini uygulamayı hedefliyoruz’’ dedi. Ardından** Özel Körfezim okullarının tanıtım filmi meclis üyelerine izlettirildi

İmren Süt Sahibi Celil Mızrak ‘’Kusursuz hizmet anlayışı ile çalışıyoruz’’

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısı fima tanıtımları kapsamında İmren süt firma sahibi Celil Mızrak ‘’çevre köylerden tedarik ettiğimiz süt makinelerde el değmeden işlenerek yoğurt, ayran, tereyağ, peynir ve kaymak üretimi yapılmaktadır, gıda yönetmeliklerine uygun olarak üretilen ürünler Kocaeli’nin çeşitli ilçelerindeki farklı satış noktalarından tüketiciye sunulmaktadır’’ dedi.

Bilal Tomba İthalat ve İhracat Firma Tanıtımı Yapıldı

Firma tanıtımları kısmında kürsüye çıkan Bilal Tomba hava ve su tabancaları ile 2015 yılında Tomba markası ile bilgi birikimi ve deneyimi ile sektöre giriş yaptığını, doğru ve kaliteli ürünler sunmayı ilke edindiklerini ve müşterilerine sundukları profesyonel çözümlerle alanlarında çok iddialı olduklarını vurgulayarak bundan sonraki süreçte de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceklerini anlattı

Eski Yöneticilere Plaket Takdimi Yapıldı

Yine bundan sonraki meclis toplantılarında rutin olarak yapılacak olan eski yöneticilere plaket takdimi kısmında Sayın Hasan Kalkan, Sayın Zeki Töngek ve Bahar Baykal’a plaket takdimi yapıldı. Konu ile ilgili konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk odamıza emeği geçen herkesi meclisimize davet ederek plaket takdimi yapıyoruz. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyoruz’’ dedi