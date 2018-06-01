Sarıbay, Bekirpaşa ve Alikahya’daydı

Programa CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Hüseyin Acurman, Naim Keskin, Metin Düzgün, Harun Özgür Yıldızlı, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan ve ziyaret edilen bölgelerin mahalle temsilcileri katıldı.

HALKLI SOHBET ETTİLER

Bekirpaşa ve Alikahya mahallelerinde vatandaşları selamlayan partililer, iftar sonrası gittikleri bölgelerdeki esnaf ve halkla sohbet etti. Halkın yakın ilgisi ile karşılaşan il başkanı Cengiz Sarıbay ve partililerin iftar sonrası ilk durağı Bekirpaşa Mahallesi oldu. Bölge esnafını ve kahvehaneleri ziyaret eden partililer sokağın nabzını tutarak seçimlerle ilgili olarak halka beklenti ve isteklerini sordu.

BÜROYA DA UĞRADILAR

Bekirpaşa’daki gezinin ardından Alikahya’ya geçen heyet burada da ziyaretlerini sıcak karşılamalarla sürdürdü. Yoğun çalışmanın ardından CHP’liler partinin Alikahya seçim bürosunu ziyaret ederek programı sonlandırdı.