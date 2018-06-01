Çakır’dan Kandıra’da esnaf ziyareti

Bölgedeki esnafı turlayan ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, parti çalışmaları ve yeni dönem hedefleri ile ilgili olarak Kandıralıları bilgilendirdi. 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Çakır, “Milletimizin bu zor seçimde AK Parti’ye bir kez daha destek vereceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilk turda, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde seçilecektir” dedi.