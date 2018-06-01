Bölgedeki esnafı turlayan ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, parti çalışmaları ve yeni dönem hedefleri ile ilgili olarak Kandıralıları bilgilendirdi. 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Çakır, “Milletimizin bu zor seçimde AK Parti’ye bir kez daha destek vereceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilk turda, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde seçilecektir” dedi.
Bugün 13:52 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:54 TSİ )
Çakır’dan Kandıra’da esnaf ziyareti
AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kandıra’da bir dizi ziyarette bulundu.
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Bugün 13:52 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz