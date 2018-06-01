Esnafın şikayetlerini dinleyen Kanko, “Esnafımız çok zor durumda. Pek çok esnaf sigortasız olduğu için yabancı uyruklu, Suriyeli, Afgan, Türkmen personeli kaçak olarak çalıştırıyor. Her ay onlarca esnaf kepenk kapatarak fabrikalarda asgari ücretle çalışmaya mahkum kalıyor. Bu durum 24 Haziran’da sandıktan çıkacak CHP iktidarı ile sona erecek” dedi.
Bugün 13:53 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Kanko: Esnaf kepenk kapatıyor
CHP’nin Kocaeli’deki 4’üncü sıra milletvekili adayı Prof. Dr. Muhip Kanko, önceki gün CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile birlikte Köseköy Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.
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Bugün 13:53 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz