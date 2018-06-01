Kanko: Esnaf kepenk kapatıyor

Esnafın şikayetlerini dinleyen Kanko, “Esnafımız çok zor durumda. Pek çok esnaf sigortasız olduğu için yabancı uyruklu, Suriyeli, Afgan, Türkmen personeli kaçak olarak çalıştırıyor. Her ay onlarca esnaf kepenk kapatarak fabrikalarda asgari ücretle çalışmaya mahkum kalıyor. Bu durum 24 Haziran’da sandıktan çıkacak CHP iktidarı ile sona erecek” dedi.