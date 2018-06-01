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Karaosmanoğlu: Kocaeli’ye son 15 yılda 2.1 milyar TL eğitim yatırımı

‘Deneyerek Öğreniyorum’ projesi kapsamında yapımını gerçekleştirdiği Kimya, Fizik ve Biyoloji Laboratuarlarının açılışlarını gerçekleştirmeye devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’ye son 15 yılda 2.1 milyar TL eğitim yatırımı yapıldı” dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin “Deneyerek Öğreniyorum” projesi kapsamında yapımını gerçekleştirdiği Kimya, Fizik ve Biyoloji Laboratuarlarının açılışlarını gerçekleştiriyor. Gençlerle buluşan Başkan Karaosmanoğlu en son İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muallim Naci Anadolu Lisesi’ndeki laboratuarların açılışını yaptı.

"GENÇLER GELECEĞİMİZ"

Okul Müdürleri Fikri Karaman, İsmail Baki ve Ergin Aktop’dan eğitim çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “Gençler geleceğimiz ve istikbalimizdir. Gençler olmazsa hayatın tadı olmaz, geleceğimiz karanlık olur. Bundan dolayıdır ki ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Elbette günümüzün imkânları geçmişte yoktu. Çok şükür son 16 yılda Türkiye çok önemli bir mesafe kat etti. Bilişim çağının gelecekteki söz sahibi bizim gençlerimiz olacak. Kocaeli’ye son 15 yılda 2.1 milyar TL eğitim yatırımı yapıldı” diye konuştu.

Bugün 13:57 TSİ - Eğitim

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