SAKÜL’den geleneksel iftar

Kocaeli Sanat ve Kültür Faaliyetlerini Araştırma Geliştirme Derneği (SAKÜL)’ün 31’inci kuruluş yıl dönümüne denk gelen geleneksel iftar programı geçtiğimiz günlerde Best Cafe Restoran’da gerçekleştirildi. SAKÜL Başkanı İbrahim Altınoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan iftara, derneğin yönetim kurulu tam kadro katılırken, üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. İftara aynı zamanda dernek üyeleri olan Ayşegül Altınoğlu, Halit Ünver, Sevim Özyardımcı'dan oluşan fasıl heyeti eşlik etti.

SOHBET EDİLDİ

Başkan İbrahim Altınoğlu yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlikten söz ederek, derneğin kuruluşunun 31. yıl dönümü nedeniyle, bu yıl yapılacak etkinlikleri üyeleri ile paylaştı. SAKÜL üyeleri program sonunda sohbet ve fikir alışverişinde bulunarak geceyi sonlandırdı.