Ergun Ortakcı Aydınspor ile anlaştı

Üst üste 2 sezon küme düşme acısı yaşayan Siyah-Beyazlılarönemli bir tecrübesi bulunan Ortakçı'yla 3 yıllığına anlaştı.
MÜTHİŞ BİR KARİYER
Teknik adamlık kariyerine Beykozspor 1908'de başlayan Ergün Ortakçı, Balıkesirspor, Bayrampaşa, Yeni Amasya, Büyükçekmece, Gebzespor, Ümraniyespor, Kocaelispor ve son olarak Maltepespor'u çalıştırdı. Ümraniyespor'u Bölgesel Amatör'den 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'e çıkaran Ortakçı, Kocaelispor'da da şampiyonluk yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz