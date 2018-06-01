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Bugün 14:10 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:13 TSİ )

İzmit Belediye finallere iyi başlayamadı: 85-61

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off finalinde kadrosunda yıldızların yer aldığı Mersin Basketbol ile karşı karşıya gelen İzmit Belediyespor ilk maçında sahadan 85-61’lik skorla mağlup ayrıldı.

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Mersin Edip Buran Spor Salonu’ndaki maçın başından sonuna kadar istediği basketbolu sahaya yansıtamayan Mavi Yeşilliler ilk çeyreği 23-12, ikinci çeyreği 41-24, üçüncü çeyreği de 62-40 geride tamamladı.

MELEK TOPUĞUNDAN SAKATLANDI

Topuğundan sakatlanan ve sadece 10 dakika süre bulabilen Melek Yusufoğlu’nu değerlendiremeyenİzmit Belediyespor’da Deniz Doğan 19, Berrin 15, Jazz Covington 11 sayı ile oynadı.Yaklaşık 3 milyon lira değerinde olan ev sahibi Mersin Basketbolda 2 yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi’nde Süper Lig’de forma giyen Aslı Sevinç 24, Orduspor ile Eurocup maçlarına çıkan Ferda Yıldız 12, geçen sezon Galatasaray’da forma giyen Amerikalı Ashley Star Paris de 10 sayı 8 ribaunt ile oynadı.

KÖPRÜCÜ: SON TOPA KADAR MÜCADELE

Takımın İzmitli başarılı antrenörü Mert Köprücü “Mersin ekibi ciddi yatırım yapan bir takım. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ancak son topa kadar mücadele edeceğimizden kimsenin bir şüphesi olmasın” dedi. İzmit ekibi Mersin’deki ikinci maçını bugün oynayacak vezorlu karşılaşma saat 15.00’da başlayacak. Melek’in karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor. Bu maçın ardından seri İzmit Atatürk Spor Salonu’na taşınacak. İzmit’teki maçlar 5 ve 7 Haziran’da oynayacak.

TKBL PLAY-OFF FİNAL İLK MAÇI

MERSİN BASKETBOL: 85 İZMİT BELEDİYESPOR: 61

SALON: Mersin EdipBuran

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş***, Hakan Gerey***, Münevver Özemre***

MERSİN BASKETBOL: Aslı Sevinç**** (24), Ferda Yıldız*** (12), Ashley Paris*** (10), Deniz Boz*** (10), İrem Turgar***  (7), Görkem Erbaş*** (6), İlkay Maşa** (5), Helin Boybeyli** (4), Fatmanur Karataş** (4), Gökşen Fitik** (3), Deniz Çatalbaş**

İZMİT BELEDİYESPOR: Deniz Doğan**** (19), Berrin Karabaş*** (15), Jazz Covington*** (11), Meriç Banu Yenal** (7), Deniz Üstün** (5), Ebru Torun** (4), Melek Yusufoğlu**, Zehra Aybüke Kazgan**, Kübra Mutiş**

1.PERİYOT: 23-12

2.PERİYOT: 41-24

3.PERİYOT: 62-40

MAÇ SONUCU: 85-61

KALAN MAÇLARIN PROGRAMI (TV YAYINI YOK)

2 Haziran Cumartesi

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi

5 Haziran Salı (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

7 Haziran Perşembe (Gerekirse)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

10 Haziran Pazar (Gerekirse)

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi

Bugün 14:10 TSİ - Spor

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