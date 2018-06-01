Amatör futbol kulüplerine para yardımı geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonuna tescilli olup 2017-2018 sezonunda Futbol faaliyetlerine katılmış olan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmayı planlıyor. Yardımdan yararlanmak isteyen tüm futbol kulüplerinin Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans bölümüne en son yaptıkları Genel Kurul evrakları ve Tüzükleriyle birlikte giderek Tescil yenileme ve yeni tescil işlemlerini 4 Haziran Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.