Yaklaşık bir aydır süren ve şölen havasında geçen U-11 Ligi tüm hızı ile devam ediyor. Yarın dört statta toplam 27 maç oynanacak.Bu maçların 11’i Mehmet Ali Kağıtçı’da, 6’sı Vin-San’da, 5’er tanesi de Kavaklı ve Gebze Metin Oktay statlarında oynanacak.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
11’lerde 27 maç var
Yaklaşık bir aydır süren ve şölen havasında geçen U-11 Ligi tüm hızı ile devam ediyor.
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Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz