11’lerde 27 maç var

Yaklaşık bir aydır süren ve şölen havasında geçen U-11 Ligi tüm hızı ile devam ediyor. Yarın dört statta toplam 27 maç oynanacak.Bu maçların 11’i Mehmet Ali Kağıtçı’da, 6’sı Vin-San’da, 5’er tanesi de Kavaklı ve Gebze Metin Oktay statlarında oynanacak.