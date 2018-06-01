Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası Pazartesi günü başlıyor. Gebze Olimpik Yüzme Havuzundaki dev organizasyon 3 gün sürecek. İlimizden de başarılı yüzücüler şampiyonada boy gösterecek.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Yüzme şampiyonası Pazartesi başlıyor
Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası Pazartesi günü başlıyor.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz