Okullar Arası Yıldızlar Tenis Türkiye şampiyonası Pazartesi günü İzmit Tenis Kulübü kortlarında başlayacak. Bir birinden usta raketlerin mücadelesine ilimiz sporcuları da yer alacak. İzmit Tenis Kulübü’ndeki organizasyon sabah 9’da başlayacak ve 5 gün sürecek.
Bugün 14:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Tenisin “Yıldız”ları geliyor!
Okullar Arası Yıldızlar Tenis Türkiye şampiyonası Pazartesi günü İzmit Tenis Kulübü kortlarında başlayacak.
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Bugün 14:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz