Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:20 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:21 TSİ )

Tıpta ender görülen vaka!

Tıpta nadir görülen plonjan guatr başarılı bir operasyonla alındı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yıllar önce guatr ameliyatı olan 65 yaşındaki Mehmet Deniz, nefes alamama şikayeti ile Konak Hastanesi’ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkmen tarafından muayene edilen Deniz'in göğüs boşluğunda guatr tespit edildi. Hastanın göğüs kafesi açılarak yapılan operasyon Dr. Türkmen tarafından başarıyla gerçekleştirild. Hasta sağlıklı bir şekilde dört gün sonra taburcu edildi.

Plonjan guatr nedir?

Boyunda büyüyen guatrın bir bölümünün yıllar içerisinde göğüs boşluğu içine inmesi ile oluşur. Kısa boyunlu kişilerde guatr büyüdüğü zaman boyunda genişleyecek yer bulamayınca, büyümesi göğüs boşluğu içerisine doğru olabilir. İç guatrın tedavisi cerrahidir. Boyundan yapılan kesi ile genellikle aşağı inen parça çıkarılır. Hastaların %5’inde göğüsün açılması gerekebilir.

Bugün 14:20 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
8 saat tokluk hissi veriyor! mask
8 saat tokluk hissi veriyor!
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu! mask
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu!
Sigara içenlere kötü haber! mask
Sigara içenlere kötü haber!
Mesanesinden 35 taş çıktı! mask
Mesanesinden 35 taş çıktı!
"Oruç tutmak Karaciğer yağlanmasını azaltıyor" mask
"Oruç tutmak Karaciğer yağlanmasını azaltıyor"
Kelliğe çare bulundu! mask
Kelliğe çare bulundu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL