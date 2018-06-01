Tıpta ender görülen vaka!

Yıllar önce guatr ameliyatı olan 65 yaşındaki Mehmet Deniz, nefes alamama şikayeti ile Konak Hastanesi’ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkmen tarafından muayene edilen Deniz'in göğüs boşluğunda guatr tespit edildi. Hastanın göğüs kafesi açılarak yapılan operasyon Dr. Türkmen tarafından başarıyla gerçekleştirild. Hasta sağlıklı bir şekilde dört gün sonra taburcu edildi.

Plonjan guatr nedir?

Boyunda büyüyen guatrın bir bölümünün yıllar içerisinde göğüs boşluğu içine inmesi ile oluşur. Kısa boyunlu kişilerde guatr büyüdüğü zaman boyunda genişleyecek yer bulamayınca, büyümesi göğüs boşluğu içerisine doğru olabilir. İç guatrın tedavisi cerrahidir. Boyundan yapılan kesi ile genellikle aşağı inen parça çıkarılır. Hastaların %5’inde göğüsün açılması gerekebilir.