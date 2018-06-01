Bölgedeki ziyaretleri sırasında Küçükaydın’a CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen ve kalabalık bir partili grup eşlik etti. Kendisi de Ulaşlılı olan Küçükaydın, burada annesinin arkadaşlarını da selamladı. Ulaşlı halkı, “Sen bizim kızımızsın” diyerek Ebru Küçükaydın’a büyük moral verdi.
Bugün 14:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:35 TSİ )
CHP’li Küçükaydın Ulaşlı halkını selamladı
CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Gölcük Ulaşlı bölgesinde seçim çalışması yaptı.
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Bugün 14:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz