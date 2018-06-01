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Bugün 14:33 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:35 TSİ )

CHP’li Küçükaydın Ulaşlı halkını selamladı

CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Gölcük Ulaşlı bölgesinde seçim çalışması yaptı.

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Bölgedeki ziyaretleri sırasında Küçükaydın’a CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen ve kalabalık bir partili grup eşlik etti. Kendisi de Ulaşlılı olan Küçükaydın, burada annesinin arkadaşlarını da selamladı. Ulaşlı halkı, “Sen bizim kızımızsın” diyerek Ebru Küçükaydın’a büyük moral verdi.

Bugün 14:33 TSİ - Siyaset

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