CHP’li Küçükaydın Ulaşlı halkını selamladı

Bölgedeki ziyaretleri sırasında Küçükaydın’a CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen ve kalabalık bir partili grup eşlik etti. Kendisi de Ulaşlılı olan Küçükaydın, burada annesinin arkadaşlarını da selamladı. Ulaşlı halkı, “Sen bizim kızımızsın” diyerek Ebru Küçükaydın’a büyük moral verdi.