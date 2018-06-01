CHP’ye iftarda moral

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il sekreteri Hüseyin Acurman, kentin tanınmış esnaflarından İrfan Sapmaz ile Zuhal Şen’in Yağız Restoran’da düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı iftar programında seçim sohbetleri eksik olmadı. Partinin milletvekili adaylarının yoğun çalışmalarını ilgiyle yakından takip ettiklerini ve başarılı bulduklarını belirten bazı davetlilerin destek mesajları ise CHP’lilere moral verdi.