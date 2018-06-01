Muhalefetin hukukçularına güvenlik eğitimi verildi

CHP İl Eğitim Sekreterliği bünyesinde uzun süredir parti içerisinde sandık görevlilerine verilen seçim ve sandık güvenliği eğitimlere dört partinin hukukçuları katıldı. Eğitimler ise Av. Başar Değer ve Av. Aysun Kılınç tarafından verildi.

SARIBAY SELAMLADI

Toplantının açılışında konuşan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, meslektaşlarını selamlayarak, “Bu toplantıda siyasi parti ayırımı gözetmiyoruz. Çünkü mesele artık memleket meselesi. Bu güzel birliktelik siyasi inançlarımız farklı olsa da diğer siyasi partilere de örnek olmalıdır. Yapılacak olan seçimlerde herhangi bir hak, hukuk, adalet ihlali olmaması için bir aradayız” diye konuştu. Sarıbay’ın konuşmasının ardından avukatlar, seçim güvenliği, seçim günü karşılaşılabilecek hukuki problemler ve yeni yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilendirildi.