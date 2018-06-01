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HDI destekledi, sporcular başardı

HDI Sigorta’nın sponsoru olduğu takımlar, 2017-2018 sezonunda üstün başarı gösterdi. Galatasaray Süper Lig’den şampiyon olarak çıkarken; BB Erzurumspor, Nevşehirspor Gençlik ve Kırşehirspor da bir üst lige yükseldi.

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Yıllardır Türk sporuna sponsorluklarla destek veren HDI Sigorta ile sporcularımızın başarısı katlanarak artıyor. HDI Sigorta’nın futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi sporun her dalında sağladığı destekle sporcular çeşitli organizasyonlarda başarılar göstermeye ve dereceler almaya devam ediyor. Özellikle 2017-2018 sezonunda, HDI Sigorta’nın sponsoru olduğu futbol takımları üstün başarı gösterdi. Şirketin sponsorluğunu üstlendiği Galatasaray Spor Kulübü de bunların arasında. Özellikle futbolda milyonlarca taraftarın gönlüne taht kuran Galatasaray, 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu oldu.

3 TAKIM DAHA ŞAMPİYON OLDU

Futbolda başka birçok takıma da destek veren HDI Sigorta’nın 2016 yılından bu yana sponsoru olduğu BB Erzurumspor da, 17 yılın ardından tekrar Süper Lig’e yükselme başarısını gösterdi. HDI Sigorta’nın desteklediği bir diğer takım olan Nevşehirspor Gençlik ise, 13 yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 3. Lig’e yükseldi. HDI’nin desteğiyle lig atlayan bir diğer takımsa Kırşehirspor oldu. Kırşehirspor, BAL 1. kademe play-off müsabakalarında TFF 3. Lig'e yükseldi. 2017-2018 sezonu için HDI Sigorta’yla sponsorluk anlaşması imzalayan Kırşehirspor, 2010 yılından bu yana Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ediyordu.

Bugün 14:39 TSİ - Ekonomi

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