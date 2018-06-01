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Bugün 14:49 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:50 TSİ )

Darıca’ya tam gün ayırdı

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Muhip Kanko, Darıca ilçesinde sabah erken saatlerden gece saat 01.30’a kadar seçim çalışması yaptı. Kanko Darıcalılara, “Bu millet CHP’ye sahip çıkarak fütursuzca harcama yapan bu yönetimi başından göndermesini bilecektir” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Adayı Prof.Dr. Muhip Kanko, bir gününü Darıca’ya ayırdı. İlçe başkanı Yakup Törk ve ilçe yöneticileriyle birlikte ilk olarak Perşembe pazarını ziyaret eden Kanko burada hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Mevsim ürünlerinin dahi yüksek meblağlara satıldığını ifade eden Muhip Kanko, “Akaryakıt fiyatlarına her geçen gün zam geliyor. Nakliye çok büyük bir sorun oldu. Hemen her ham madde de dışa bağımlı hale geldik. Hal böyle olunca ekonomik sıkıntılar pazara da yansıyor” dedi.

ÇİFTÇİNİN SORUNLARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin üreticiye değer verdiğini ifade eden Kanko, “Partimiz üreticinin değerini biliyor. Bu ülke üreterek kendi ayakları üzerine kalktı. Genç cumhuriyet döneminde üreticiye verdiğimiz önemle bugünlere gelebildik. CHP bütün ekonomik sorunlar için elle tutulur çözüm önerileri getiriyor. CHP iktidarında çiftçimizin kullandığı mazottan vergi alınmayacak. Bu doğrudan pazardaki ürünün fiyatlarına yansıyacak. Tarladan 30 kuruşa alınan bir ürün pazarda 7-8 liraya satılamayacak” şeklinde konuştu.

DERNEKLERE ZİYARET

Pazar ziyareti sonrasında Afyon Karahisar Yardımlaşma Derneği’ni, Darıca Ankaralılar Derneği’ni, Bilecikliler Derneği’ni ziyaret eden Muhip Kanko burada vatandaşlara Anadolu derneklerinin kentimizdeki önemini anlattı. Kanko şu ifadeleri kullandı; “Örf, içinde yaşadığımız toplum tarafından bizden beklenen diğer insanlara örnek olabilecek tutum ve davranışlar olarak tanımlanabilir. Adetler, örflere benzer. Adetler de sosyal hayatı, düzenler ve denetler. İnsanların bir arada yaşamaları için adetlerin uygulanması şarttır, kuralların uygulanması, adetlerle yakından ilgilidir.

STK’LARI ÖNEMSİYORUM

Geleneklerimiz, önceki kuşaklardan bir sonrakine geçen, inançlar, bilgiler, yaşam biçimleri, madde olmayan kültür öğeleri gelenek olarak tanımlanabilir. Ya da kısaca toplumda belli konulara ait ortak düşünceler, görüşler olarak açıklayabiliriz. Görenek dediğimiz davranışlar diğerlerine göre toplum üzerindeki yaptırım gücü ve baskısı daha azdır. Göreneği, bir şeyin eskilerden görüldüğü gibi yapma alışkanlığı ya da çabası olarak açıklayabiliriz. İşte bu yüzden STK’ları dernekleri çok önemsiyorum.”

Bugün 14:49 TSİ - Siyaset

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