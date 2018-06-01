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Ford Otosan, otomotivde yine en büyük oldu

Türk otomotiv sanayinin lideri Ford Otosan, İSO’nun “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2017 yılında üretimden satışlarda 22.7 milyar liralık geliriyle Türkiye otomotiv sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu.

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Son 7 yıldır üst üste otomotiv sektörünün, 3 yıldır da Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmayı sürdüren Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017” araştırmasının sonuçlarına göre yine zirvede yer aldı. Ford Otosan, toplamda 22.7 milyar liralık üretimden satışları ile otomotiv sektöründe “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu” unvanını almaya hak kazandı.

SATIŞLAR YÜZDE 12 ARTTI

Türkiye'de geçen yıl 116 bin 247 adet satışla yüzde 11.9 pazar payı elde eden ve ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 30.3’e yükselen pazar payıyla sürdüren Ford Otosan’ın 2017 yılında toplam satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 39’luk artışla 25 milyar 341 milyon liraya yükseldi. Ford Otosan ayrıca, üretim, ihracat, toplam satış adetleri ile satış gelirleri, faaliyet karı, VAFÖK, vergi öncesi kâr ve net kâr kalemlerinde de tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ford Otosan’ın üretimi 2017’de, yüzde 12 artışla 373 bin 7 adede yükseldi ve kapasite kullanım oranı yüzde 88’e ulaştı.

“OTOMOTİV SANAYİNİN İTİCİ GÜCÜYÜZ”

Otomotiv ve taşımacılık teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olmak için yüksek Ar-Ge ve mühendislik gücüyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Türkiye otomotiv sektörünün ihracat ve istihdam lideri olarak, geçtiğimiz yıl gerek üretim gerekse de satış ve ihracat alanında önemli rekorlar kırdık. Son 7 yıldır üst üste Türkiye otomotiv sektörünün, 3 yıldır da ülkemizin ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyoruz. Geçen yıl 52 milyon dolarlık kapasite yatırımı açıklamıştık. 2018 Eylül itibariyle de toplam üretim kapasitemizi 455 bin adede çıkarmış olacağız” dedi.

GÖLCÜK VE YENİKÖY

Geçtiğimiz yıl kapasitelerini artırdıklarını, ancak fabrikalardaki kapasite kullanımını 8 puan yukarı çektiklerini belirten Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kapasite kullanım oranımız tüm fabrikalarımızın toplamında yüzde 80’den yüzde 88’e yükseldi. Sektörde üretim hatlarının sayısı konusunda da lideriz; 4 üretim hattımızdan biri olan Eskişehir İnönü Fabrikamızda Ford Trucks ve Ecotorq motorlarının üretimi, Kocaeli Yeniköy Fabrikamızda Courier, Kocaeli Gölcük Fabrikamızdaki üretim hatlarımızda Transit ve Custom üretimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin sanayi gelişiminin en büyük destekçilerinden biri olmaktan dolayı gururluyuz.”

Bugün 15:06 TSİ - Ekonomi

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