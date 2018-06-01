Gölcük işçisine yüzde 13 zam

Gölcük Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında gerçekleşen ve 128 belediye çalışanını ilgilendiren sözleşmenin son oturumunda anlaşma sağlandı. Belediye başkanı Mehmet Ellibeş’in de iştirak ettiği toplantıda başkan yardımcıları İbrahim Tektaş ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yüksel Karademir de hazır bulundu.

YÜZDE 13 ZAM GELDİ

İşveren temsilcisi YERELSEN’i genel sekreter Av. Mümtaz Uzun ve sendika uzmanı Yahya Bilgin, Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, işyeri baş temsilcisi Ahmet Komut ve işyeri temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. Yapılan anlaşmaya göre 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli sayılacak toplu iş sözleşmesi imzalandı. Mevcut yevmiye ve sosyal haklara birinci yıl için yüzde 13 oranında, ikinci yıl için enflasyon+1 puan oranında zam yapılmasına karar verildi.

“VEREBİLECEĞİMİZİN EN İYİSİ”

Törende konuşan belediye başkanı Mehmet Ellibeş, “Biz çalışanlarımızı iş ortağı, mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Onların ücretlerini alın terleri kurumadan vermeya çalışıyoruz. Her ay maaşlarını ve sosyal haklarını aksatmadan ödedik. Arkadaşlarımızda bunun karşılığını çalışarak veriyorlar. Verebileceğimizin en yükseğini vermek şartıyla sözleşmeyi imzaladık, hayırlı olsun” dedi. Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy ise verimli sözleşmeye imza attıklarını söyledi ve belediye başkanı Mehmet Ellibeş’e teşekkür etti.