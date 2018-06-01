Körfez Trabzonlularda devir teslim yapıldı

Körfez Trabzonlular Derneği’nde gerçekleştirilen kongre ile başkanlığa seçilen Adem Akova, görevini derneğin Kurucu Başkanı Nurettin Okutan’dan teslim aldı. Devir teslim töreni sonrasında konuşan Adem Akova, “Derneğimiz, Körfezli Trabzonlu hemşerilerimiz ile beraber daha birlik içinde güzel günler yaşayacaktır. Üye arkadaşlarımdan tek arzum yeni yönetime sahip olmalarıdır” dedi.

"BU BİR SEVDA YARIŞIDIR"

Derneğin kurulduğu günden beri emeği olan tüm yönetimlere teşekkür eden Dernek Başkanı Adem Akova, “Bu bir sevda yarışıdır. Biz Körfezli Trabzonlular olarak yaşadığımız yere memleketimiz gibi sevdalıyız. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.