Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:21 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:23 TSİ )

Körfez Trabzonlularda devir teslim yapıldı

Körfez Trabzonlular da devir teslim töreni yapıldı.  Derneğin kurucu başkanı Nurettin Okutan, görevini Adem Akova’ya devretti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Trabzonlular Derneği’nde gerçekleştirilen kongre ile başkanlığa seçilen Adem Akova, görevini derneğin Kurucu Başkanı Nurettin Okutan’dan teslim aldı. Devir teslim töreni sonrasında konuşan Adem Akova, “Derneğimiz, Körfezli Trabzonlu hemşerilerimiz ile beraber daha birlik içinde güzel günler yaşayacaktır. Üye arkadaşlarımdan tek arzum yeni yönetime sahip olmalarıdır” dedi.

"BU BİR SEVDA YARIŞIDIR"

Derneğin kurulduğu günden beri emeği olan tüm yönetimlere teşekkür eden Dernek Başkanı Adem Akova, “Bu bir sevda yarışıdır. Biz Körfezli Trabzonlular olarak yaşadığımız yere memleketimiz gibi sevdalıyız. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Lazer epilasyon yaptırdı bu hale geldi mask
Lazer epilasyon yaptırdı bu hale geldi
Korkmazlar Kandıra siyasetini buluşturdu mask
Korkmazlar Kandıra siyasetini buluşturdu
Outlet Center’da mağaza müdürleri iftarda buluştu mask
Outlet Center’da mağaza müdürleri iftarda buluştu
İYİ Parti stantına bıçaklı saldırı! mask
İYİ Parti stantına bıçaklı saldırı!
Nevzat Doğan: Tarafım belli! mask
Nevzat Doğan: Tarafım belli!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL