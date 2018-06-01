718 bekçi yemin edecek!

Çarşı ve mahalle bekçileri için yemin töreni düzenlenecek. Tören 5 Haziran Salı günü saat 11.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaşkaldere Yerleşkesi’nde yapılacak.
9 ilçede alınan bekçi sayıları şu şekilde:
56 Çayırova
16 Dilovası
78 Darıca
162 İzmit
113 Gebze
91 Kartepe
67 Körfez
99 Derince
36 Başiskele
Kandıra Karamürsel ve Gölcük bekçileri açıklanmadı.
Toplam: 718
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz