CHP İzmit, odalara çıkarma yaptı

Seçimlere sayılı günler kala temposunu arttıran CHP İzmit İlçe Örgütü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Birleşik metal iş Sendikası başkanı Telat Çelik ve Esnaf Sanatkârlar odası başkanı Faruk Demir ziyaret edildi. Milletvekili Adayı Tahsin Tarhan, İlçe Başkanı Hakan Çakar, SKM başkanı Mehmet Baştürk, meclis üyesi Aliye Hale Meriç, İlçe yöneticilerimiz Mediha Satıcı ve Osman İlhan Cebeci’nin katıldığı programda konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar,” Rekabet gücünü artırmak isteyen esnaf ve sanatkârların, bölgesel kooperatifler yoluyla bir araya gelmelerinin önünü açacağız” dedi.