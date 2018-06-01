Seçimlere sayılı günler kala temposunu arttıran CHP İzmit İlçe Örgütü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Birleşik metal iş Sendikası başkanı Telat Çelik ve Esnaf Sanatkârlar odası başkanı Faruk Demir ziyaret edildi. Milletvekili Adayı Tahsin Tarhan, İlçe Başkanı Hakan Çakar, SKM başkanı Mehmet Baştürk, meclis üyesi Aliye Hale Meriç, İlçe yöneticilerimiz Mediha Satıcı ve Osman İlhan Cebeci’nin katıldığı programda konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar,” Rekabet gücünü artırmak isteyen esnaf ve sanatkârların, bölgesel kooperatifler yoluyla bir araya gelmelerinin önünü açacağız” dedi.
Bugün 15:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:49 TSİ )
CHP İzmit, odalara çıkarma yaptı
CHP İzmit İlçe Örgütü, Milletvekili Adayı Tahsin Tarhan ile birlikte Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Telat Çelik ve Esnaf Sanatkârlar odası başkanı Faruk Demir ziyaret etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 15:48 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz