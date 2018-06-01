Yaşlılara "Biz senin torununuz" diyip 100 bin TL dolandırdılar!

Olaylar 8- 29 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. (43) telefondan rasgele numara çevirerek, karşısındaki kişiye kendisini oğlu veya torunu tanıtıyor. Kendisini karşısındaki yaşlı insanlara torunu veya oğlu olduğunu inandıran R.D. yaşlılardan ‘Acil para lazım. Ödeme yapmam lazım. Banka beni rehin aldı’ gibi bahanelerle para istiyor. İkna olan yaşlı vatandaşlara ‘Arkadaşım gelip senden para alacak’ diyor. Daha sonra parayı alması için M.K.’yı (39) evlere gönderiyor. Şahıslar bu yöntemle 5 kişiyi yaklaşık 100 bin TL dolandırıyor.

Polis ekipleri harekete geçti

Kendilerinin dolandırıldığını anlayan N.K. (88) K.Y. (83), Y.K. (81), N.S. (79) ve Ö.Ö. (85) isimli müştekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların kullandıkları araç tespit edildi. Plakayı sorgulayan ekipler aracın İstanbul’dan kiralanmış olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalandılar

Kiralama şirketine giden polis ekipleri aracın R.D. isimli şahsın üzerine kiralandığını belirlerdi. Yapılan incelemeler sonucunda R.D.’nin benzer suçlardan bir çok kaydı olduğunu öğrenene ekipler, aracı PTS üzerinden takibe aldı. Aracın Başiskele’de olduğu tespit edilince ekipler Seymen mevkiinde yolu keserek otomobili durdurdu. Araçta çetenin lideri R.D. ona yardım eden E.K. (43) ve evlerden paraları almak için yolladıkları M.K. kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde olaylarda kullandıkları telefonlar ve bir çok telefon hattı ele geçirildi. Şüpheliler R.D.’nin 13 adet, E.K.’nın 16 adet ve M.K’nın ise 4 adet benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.