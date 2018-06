Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 135 mezun

Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen mezuniyet töreni ile 135 mezun verdi. 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde 34 Hemşire, 81 Sağlık Bakım Teknisyenliği, 20 ebe yardımcılığı olmak üzere 135 mezun veren Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mezuniyet törenine Kanuni MTAL Müdürü Yılmaz Yiğit başta olmak üzere İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit MTAL Müdürü Mehmet Aktaş, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır, Kartepe Kamer Öncel MTAL Müdürü Bekir Aksoy, Başöğretmen MTAL Müdürü Nejat Sazak, Muammer Dereli Fen Lisesi Müdürü Hamza Kararoğlu davetli konuklar, öğrenci ve veliler katıldı. Okul birincisi ebe yardımcılığı bölümünden Seray Yılmaz, okul ikincisi sağlık bakım teknisyenliği bölümünden Dilara Saldırmış, okul üçüncüsü ise hemşire yardımcılığı bölümünden Gülcan Yeşildağ oldu. Törende okul birincisi Seray Yılmaz okulun kütüğüne ismini çaktı.

Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz

Halk oyunları gösterileriyle başlayan mezuniyet töreni ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Protokol konuşmaları ile devam eden programda konuşan Okul Müdürü Yılmaz Yiğit, “Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anılarına dönüşecektir. Sizlerin gelecekte başarıyla okulunuzu bizleri ve aileleriniz en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır. Biliyorum ki mezun ettiğimiz sağlık ordusuna kattığımız bu gençler yüksek görev bilinciyle insanı insan oluğu için seven ve sayan bireyler olarak vatandaşlarımıza hizmet edecektir dedi. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ise, “Sizler sağlık ordusunun bir neferi olacaksın. Burada aldığınız eğitim diğer meslek liselerinin aldığı eğitimden çok daha önemli. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen ailelerinize, öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Her zaman örnek olun

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adem Çakır, mezunlara kendilerini sürekli yenileme tavsiyesinde bulunarak “Değerli meslektaşlarım. Biz sizinle komşuyuz. Öğrenciler her gün okula gelirken bizi görüyorlardı. Hastanemizin yapımı aşamasında sizlere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı hakkınızı helal edin” dedi. Sözlerini sürdüren Dr. Çakır, Eğitiminiz bugünden sonra başlıyor. Tıbbi bilgiler sürekli yenilendiği için her zaman kendinizi yenilemeyi sakın unutmayın. Sözünüz davranış, hal ve hareketlerinizle topluma ve insanlara her zaman örnek olun. Sağlıkla ilgili söylediğiniz her şeyin yüzde 8’i insanları etkiliyor. Sizin tavrınız, duruşunuz çok öneli. Bu yüzden toplumu bilgilendirirken önce kendi nefsinize uygulayın sonra diğer insanlardan isteyin” dedi.

Diplomaları verildi

Çakır, “İş üretirken her gün her an unutmayacağınız sağlık hizmeti bir ekip işidir. Ekibin bir parçası olarak ne zaman yardım isteyeceğinizi mutlaka bilin. Zorlandığınız zaman mutlaka yardım isteyin ve en önemlisi sizden yardım istendiğinde mutlaka yardıma koşun. Mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun.” Op. Dr. Çakır’ın ardından kürsüye gelen 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılının okul birincisi Seray Yılmaz, 4 yıl önce heyecanla başladığımız bu serüven sona erdi. Mutlu, hüzünlü, şaşkın bir o kadar da gururluyum. Büyük koşuşturma sınava hazırlanma çabası bitti. Emeklerimizin karşılığını alma zamanı geldi. Bu kürsüde konuşa yaptığım için gururluyum” dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları protokol tarafından takdim edildi.