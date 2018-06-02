Temel Karamollaoğlu, İzmit’e geliyor

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde ilimizdeki ilk mitingi Saadet Partisi (SP) düzenleyecek. Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) gerçekleşecek olan SP’nin büyük Kocaeli mitingi saat 17.00’de başlayacak.
MİTİNG SONRASI İFTAR
SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı ve on binlerce kişinin katılmasının beklendiği mitingin ardından alanda iftar düzenlenecek. Miting sonrasında alanda kalacak olan 5 bin kişi düzenlenecek iftar programında ağırlanacak.
SP’NİN MİTİNG PROGRAMI
16.30 SP Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu kente giriş yapacak.
17.00 Perşembe Pazarı alanında miting
20.33 SP’nin halk iftarı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz