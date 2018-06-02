23 bin öğrenci için büyük gün!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün yapılacak olan nitelikli okullara geçiş sınavına 8. sınıf öğrencisi 22 bin 953 öğrencinin katılacağını açıkladı. 12 ilçede toplam 75 okulda bin 313 salonda yapılacak olan sınav iki bölüm halinde gerçekleşecek. Birinci bölüm sabah saat 09.30-10.45 saatleri arasında Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil olarak gerçekleşecek. Bu sınavlarda öğrencilere 50 soru sorulacak.
135 DAKİKALIK SINAV
Sınavın ikinci bölümü ise 11.30-12.30 saatleri arasında matematik ve fen bilimleri alanlarında gerçekleşecek. Bu sınavda da gençler 40 soruya doğru yanıtı vermeye çalışacak. Matematik, fen bilimleri ve Türkçe sınavlarının ağırlık katsayısı 4, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültür ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sınavlarının kat sayısı ise 1 olarak belirlendi. Öğrenciler ilk bölümdeki 50 soru için 75 dakika, ikinci bölümdeki 40 soru için 60 dakika kullanabilecekler.
SAKIN UNUTMAYIN
Sınava girecek olan öğrencilerin yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekiyor. Sınav belgesi ya da kimliği bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika geç kalanlar sınava alınabilecek.
ÜÇ YANLIŞ, BİR DOĞRU KURALI
Soru kitapçıkları A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türde düzenlendi. Her sorunun dört seçeneği bulunuyor. Sınavda her üç yanlış yanıt nedeniyle doğru olan 1 cevabın geçersiz sayılması uygulaması yine devam edecek. Sınav sonuçları ise 22 Haziran Cuma günü açıklanacak. Bu arada Kocaeli’de toplam 35 okulda 2 bin 820 öğrenci kontenjanının açıldığı belirtildi.
NİTELİKLİ OKULLAR VE KONTENJANLARI
Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İHL 90
Başiskele Bahçecik MTAL 30
Başiskele Selim Yürekten MTAL 30
Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 120
Darıca Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İHL 90
Darıca Aslan Çimento MTAL 30
Darıca Deniz Yıldızları MTAL 60
Darıca Fen Lisesi 120
Derince Merkez Bankası Derince AL 120
Dilovası Yılport Ulaştırma Hizmetleri MTAL 90
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi 90
Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60
Gebze Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu EML 30
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 90
Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30
Gebze PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30
Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi 120
Gebze Yücel Boru Fen Lisesi 120
Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı MTAL 30
Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30
Gölcük Fen Lisesi 150
İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İHL 120
İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İHL 90
İzmit Atatürk MTAL 60
İzmit Mesleki ve Teknik AL 90
İzmit Kanuni MTAL 30
İzmit Sabancı MTAL 60
İzmit Yavuz MTAL 30
İzmit Kocaeli Fen Lisesi 120
İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi 120
İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 150
Karamürsel Akçakoca Anadolu İHL 90
Kartepe MTAL 30
Kartepe Ali Fuat Başgil SBL 120
Körfez Fen Lisesi 150
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz