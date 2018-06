23 bin öğrenci için büyük gün!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün yapılacak olan nitelikli okullara geçiş sınavına 8. sınıf öğrencisi 22 bin 953 öğrencinin katılacağını açıkladı. 12 ilçede toplam 75 okulda bin 313 salonda yapılacak olan sınav iki bölüm halinde gerçekleşecek. Birinci bölüm sabah saat 09.30-10.45 saatleri arasında Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil olarak gerçekleşecek. Bu sınavlarda öğrencilere 50 soru sorulacak.

135 DAKİKALIK SINAV

Sınavın ikinci bölümü ise 11.30-12.30 saatleri arasında matematik ve fen bilimleri alanlarında gerçekleşecek. Bu sınavda da gençler 40 soruya doğru yanıtı vermeye çalışacak. Matematik, fen bilimleri ve Türkçe sınavlarının ağırlık katsayısı 4, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültür ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sınavlarının kat sayısı ise 1 olarak belirlendi. Öğrenciler ilk bölümdeki 50 soru için 75 dakika, ikinci bölümdeki 40 soru için 60 dakika kullanabilecekler.

SAKIN UNUTMAYIN

Sınava girecek olan öğrencilerin yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekiyor. Sınav belgesi ya da kimliği bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika geç kalanlar sınava alınabilecek.

ÜÇ YANLIŞ, BİR DOĞRU KURALI

Soru kitapçıkları A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türde düzenlendi. Her sorunun dört seçeneği bulunuyor. Sınavda her üç yanlış yanıt nedeniyle doğru olan 1 cevabın geçersiz sayılması uygulaması yine devam edecek. Sınav sonuçları ise 22 Haziran Cuma günü açıklanacak. Bu arada Kocaeli’de toplam 35 okulda 2 bin 820 öğrenci kontenjanının açıldığı belirtildi.

NİTELİKLİ OKULLAR VE KONTENJANLARI

Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İHL 90

Başiskele Bahçecik MTAL 30

Başiskele Selim Yürekten MTAL 30

Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 120

Darıca Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İHL 90

Darıca Aslan Çimento MTAL 30

Darıca Deniz Yıldızları MTAL 60

Darıca Fen Lisesi 120

Derince Merkez Bankası Derince AL 120

Dilovası Yılport Ulaştırma Hizmetleri MTAL 90

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi 90

Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60

Gebze Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu EML 30

Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 90

Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30

Gebze PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30

Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi 120

Gebze Yücel Boru Fen Lisesi 120

Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı MTAL 30

Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30

Gölcük Fen Lisesi 150

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İHL 120

İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İHL 90

İzmit Atatürk MTAL 60

İzmit Mesleki ve Teknik AL 90

İzmit Kanuni MTAL 30

İzmit Sabancı MTAL 60

İzmit Yavuz MTAL 30

İzmit Kocaeli Fen Lisesi 120

İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi 120

İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 150

Karamürsel Akçakoca Anadolu İHL 90

Kartepe MTAL 30

Kartepe Ali Fuat Başgil SBL 120

Körfez Fen Lisesi 150