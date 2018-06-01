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Bugün 16:38 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 17:20 TSİ )

23 bin öğrencisi için büyük gün yarın

Temel Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) sonrasında ilk defa uygulanacak yeni sistem kapsamındaki ilk sınav yarın düzenlenecek. Kocaeli’de 8. sınıfta eğitim gören toplam 22 bin 953 öğrenci, 35 okuldaki 2 bin 820 kontenjanda kendilerine yer bulmaya çalışacak

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarın yapılacak olan nitelikli okullara geçiş sınavına 8. sınıf öğrencisi 22 bin 953 öğrencinin katılacağını açıkladı. 12 ilçede toplam 75 okulda bin 313 salonda yapılacak olan sınav iki bölüm halinde gerçekleşecek. Birinci bölüm sabah saat 09.30-10.45 saatleri arasında Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil olarak gerçekleşecek. Bu sınavlarda öğrencilere 50 soru sorulacak.

135 DAKİKALIK SINAV

Sınavın ikinci bölümü ise 11.30-12.30 saatleri arasında matematik ve fen bilimleri alanlarında gerçekleşecek. Bu sınavda da gençler 40 soruya doğru yanıtı vermeye çalışacak. Matematik, fen bilimleri ve Türkçe sınavlarının ağırlık katsayısı 4, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültür ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sınavlarının kat sayısı ise 1 olarak belirlendi. Öğrenciler ilk bölümdeki 50 soru için 75 dakika, ikinci bölümdeki 40 soru için 60 dakika kullanabilecekler.

SAKIN UNUTMAYIN

Sınava girecek olan öğrencilerin yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekiyor. Sınav belgesi ya da kimliği bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika geç kalanlar sınava alınabilecek.

ÜÇ YANLIŞ, BİR DOĞRU KURALI

Soru kitapçıkları A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türde düzenlendi. Her sorunun dört seçeneği bulunuyor. Sınavda her üç yanlış yanıt nedeniyle doğru olan 1 cevabın geçersiz sayılması uygulaması yine devam edecek. Sınav sonuçları ise 22 Haziran Cuma günü açıklanacak. Bu arada Kocaeli’de toplam 35 okulda 2 bin 820 öğrenci kontenjanının açıldığı belirtildi.

NİTELİKLİ OKULLAR VE KONTENJANLARI

Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İHL          90

Başiskele Bahçecik MTAL                                        30

Başiskele Selim Yürekten MTAL                              30

Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi                 120

Darıca Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İHL               90

Darıca Aslan Çimento MTAL                                     30

Darıca Deniz Yıldızları MTAL                                     60

Darıca Fen Lisesi                                                       120

Derince Merkez Bankası Derince AL                          120

Dilovası Yılport Ulaştırma Hizmetleri MTAL                90

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi                              90

Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi                        60

Gebze Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu EML  30

Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                    90

Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi          30

Gebze PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi       30

Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi                           120

Gebze Yücel Boru Fen Lisesi                                      120

Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı MTAL                         30

Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                     30

Gölcük Fen Lisesi                                                         150

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İHL                    120

İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İHL                      90

İzmit Atatürk MTAL                                                        60

İzmit Mesleki ve Teknik AL                                            90

İzmit Kanuni MTAL                                                        30

İzmit Sabancı MTAL                                                      60

İzmit Yavuz MTAL                                                          30

İzmit Kocaeli Fen Lisesi                                                 120

İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi                                  120

İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi                                  150

Karamürsel Akçakoca Anadolu İHL                                90

Kartepe MTAL                                                                 30

Kartepe Ali Fuat Başgil SBL                                            120

Körfez Fen Lisesi                                                             150

Bugün 16:38 TSİ - Eğitim

Muhabir Bülent Ekinci

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