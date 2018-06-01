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Saadet Partisi'ne saldırı!

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı tarafından 24 Haziran seçimleri çalışması kapsamında kentin farklı noktalarına pankartlar asıldı. Bu pankartlara zarar verildiğini gören partililer duruma tepki gösterdi.

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24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarına devam eden Saadet Partisi kentin birçok noktasına pankartlar astı. Pankartlara zarar verildiğini gören partililer durumua tepki gösterdi. Saldı hakkında konuşan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik; "Biz devletten hiçbir seçim yardımı almıyoruz. Teşkilatlarımızdan topladığımız 3-5 lira ile yaptırdığımız bu pankartları parça parça ediyorlar. Hâlbuki seçim, adil şartlarda geçmesini beklediğimiz bir yarışın adıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Bize düşman olanların yaptıklarıyla da yılacak değiliz. Esasen bu saldırıların tek bir sebebi var. O da partimizin son günlerdeki çıkışıyla halktan kazandığı teveccühtür" dedi.

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