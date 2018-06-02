Trabzonlular iftarda buluştu

Kocaeli Trabzonlular Derneği uzun süredir yapım aşamasında olan dernek binasının tanıtım programını gerçekleştirdi. Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, Yahya Kaptan’da bulunan yeni dernek binasının bulunduğu alanda dernek üyelerini iftar programında ağırladı. Programa çok sayı dernek üyesi ve Trabzonlu katılım gösterdi.

YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, “Protokol daveti yapmadık. Trabzonlu hemşerilerimizi davet ettik. Biz bize olalım istedik. Yeni dernek binamızın nerede olduğunu üyelerimiz görsünler istedik. Onlar için istişare yapalım dedik. Şu anda yüzde 80’i bitti. Yüzde 20’si kaldı. Pazartesiden sonra peyzajı, ara bölümleri yapılacak. Trabzon ürünleri hem yapılacak hem satılacak. 60 metrekarelik bir kütüphanemiz var. Kadın kolları ve gençlik kollarımızın odaları olacak. Burada maç seyredeceğiz, horon kursları olacak. ” diye konuştu.