Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:09 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:10 TSİ )

Trabzonlular iftarda buluştu

Kocaeli Trabzonlular Derneği uzun süredir yapım aşamasında olan dernek binasının tanıtım programını gerçekleştirdi.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Trabzonlular Derneği uzun süredir yapım aşamasında olan dernek binasının tanıtım programını gerçekleştirdi. Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, Yahya Kaptan’da bulunan yeni dernek binasının bulunduğu alanda dernek üyelerini iftar programında ağırladı. Programa çok sayı dernek üyesi ve Trabzonlu katılım gösterdi.

YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, “Protokol daveti yapmadık. Trabzonlu hemşerilerimizi davet ettik. Biz bize olalım istedik. Yeni dernek binamızın nerede olduğunu üyelerimiz görsünler istedik. Onlar için istişare yapalım dedik. Şu anda yüzde 80’i bitti. Yüzde 20’si kaldı. Pazartesiden sonra peyzajı, ara bölümleri yapılacak. Trabzon ürünleri hem yapılacak hem satılacak. 60 metrekarelik bir kütüphanemiz var. Kadın kolları ve gençlik kollarımızın odaları olacak. Burada maç seyredeceğiz, horon kursları olacak. ” diye konuştu.

Bugün 09:09 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Başbakan'a davetiye vermek için Kocaeli'den Ordu'ya geldiler mask
Başbakan'a davetiye vermek için Kocaeli'den Ordu'ya geldiler
Anne yanında askerlik geliyor! mask
Anne yanında askerlik geliyor!
Karamürsel sahilinin rezil görüntüsü..! mask
Karamürsel sahilinin rezil görüntüsü..!
Korkmazlar Kandıra siyasetini buluşturdu mask
Korkmazlar Kandıra siyasetini buluşturdu
Perşembe Pazarı’na iftarlı tanıtım programı mask
Perşembe Pazarı’na iftarlı tanıtım programı
Yaşlılara "Biz senin torununuz" diyip 100 bin TL dolandırdılar! mask
Yaşlılara "Biz senin torununuz" diyip 100 bin TL dolandırdılar!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Selde 14 hane evsiz kaldı! mask
Selde 14 hane evsiz kaldı!

GALERİ

Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL