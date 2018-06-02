Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski delegelerinden Naim Tan ve Hüseyin Tan’ın anneleri Şaziye Uğurlu, yaşlılığa bağlı sebeplerden 79 yaşında vefat etti. İkindi namazına müteakip Yenidoğan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İl Saymanı Naim Keskin de katılan isimler arasındaydı. 8 çocuk annesi Şaziye Uğurlu, kılınan cenaze namazının ardından Kulfallı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Şaziye Uğurlu vefat etti
CHP’nin eski delegelerinden Naim Tan ve Hüseyin Tan’ın anneleri Şaziye Uğurlu vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz