Şaziye Uğurlu vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski delegelerinden Naim Tan ve Hüseyin Tan’ın anneleri Şaziye Uğurlu, yaşlılığa bağlı sebeplerden 79 yaşında vefat etti. İkindi namazına müteakip Yenidoğan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İl Saymanı Naim Keskin de katılan isimler arasındaydı. 8 çocuk annesi Şaziye Uğurlu, kılınan cenaze namazının ardından Kulfallı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.