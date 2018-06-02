Büyükşehir Belediyesi eski İdari İşler Müdürü merhum Selahattin Cömert’in eşi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin tanınmış isimlerinden Davut Cömert’in yengesi olan 57 yaşındaki Kadriye Cömert uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. İkindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Saymanı Naim Keskin, İl Başkan Yardımcısı Özgür Harun Yıldızlı da katılan isimler arasındaydı. İki çocuk annesi Kadriye Cömert, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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Cömert ailesinin acı günü
Büyükşehir Belediyesi eski İdari İşler Müdürü merhum Selahattin Cömert’in eşi ve CHP’nin tanınmış isimlerinden Davut Cömert’in yengesi Kadriye Cömert vefat etti.
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Bugün 09:22 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz