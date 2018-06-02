Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:31 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:56 TSİ )

Kocaeli'den Sabiha Gökçen Havaalanı'na gitmek sadece 9 TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, dünyanın dört bir yanına gidecek olan vatandaşları, 250 nolu hat ile Sabiha Gökçen havaalanına konforlu bir şekilde ulaştırıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 No’lu hattaki otobüslerkonforlu bir yolculuk sunuyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer ve çevre illerden gelenler, İzmit Otogar’dan başlayıp Körfez’e kadar devam eden duraklardan 250 nolu hattaki otobüse binebiliyor. Ayrıca Gebze’deki vatandaşlar için de 250 G nolu hat ile Gebze Otogar ve Sabiha Gökçen arasında hizmet veriliyor.

SAAT BAŞI SEFERLER

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar konforlu ve güvenli seyahat ile havalimanına ulaşıyor. İzmit- Sabiha Gökçen arası seyahatler şehirlerarası otobüs konforunda yapılıyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit Otogar, İzmit, Derince ve Körfez’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar. İzmit Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri; tam 14 TL, Öğrenci 9 TL, İndirimli 12 TL, paralı biniş ise 14,5 TL olarak belirlendi.

GEBZE- SABİHA GÖKÇEN

Sabiha Gökçen Havaalanı ile Gebze arasında ayrı bir hat hizmet veriyor. Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren 250 G hattı, Gebze’deki vatandaşları Sabiha Gökçen’e ulaştırıyor. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan hattın seyahat süresi yaklaşık 45 dakika. Gebze otogardan haftanın her günü sabah 05.00, akşam 22.00 arası her saat başı kalkıyor. Sabiha Gökçen’den Gebze’ye ise haftanın her günü sabah 06.00, akşam 23.00 arası her saat başı kalkıyor. Gebze Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri; tam 8 TL, Öğrenci 5 TL, İndirimli 6,5 TL, paralı biniş ise 8,5 TL olarak belirlendi.

Bugün 09:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ayhan - SÜPER BİR HİZMET..YAVHU BUNLARDA ÇOK ÇALIYOR YA

Yanıtla . 1Beğen 02 Haziran 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Başbakan'a davetiye vermek için Kocaeli'den Ordu'ya geldiler mask
Başbakan'a davetiye vermek için Kocaeli'den Ordu'ya geldiler
Anne yanında askerlik geliyor! mask
Anne yanında askerlik geliyor!
Karamürsel sahilinin rezil görüntüsü..! mask
Karamürsel sahilinin rezil görüntüsü..!
Korkmazlar Kandıra siyasetini buluşturdu mask
Korkmazlar Kandıra siyasetini buluşturdu
Perşembe Pazarı’na iftarlı tanıtım programı mask
Perşembe Pazarı’na iftarlı tanıtım programı
Yaşlılara "Biz senin torununuz" diyip 100 bin TL dolandırdılar! mask
Yaşlılara "Biz senin torununuz" diyip 100 bin TL dolandırdılar!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Selde 14 hane evsiz kaldı! mask
Selde 14 hane evsiz kaldı!

GALERİ

Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL