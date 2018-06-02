Kocaeli'den Sabiha Gökçen Havaalanı'na gitmek sadece 9 TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 No’lu hattaki otobüslerkonforlu bir yolculuk sunuyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer ve çevre illerden gelenler, İzmit Otogar’dan başlayıp Körfez’e kadar devam eden duraklardan 250 nolu hattaki otobüse binebiliyor. Ayrıca Gebze’deki vatandaşlar için de 250 G nolu hat ile Gebze Otogar ve Sabiha Gökçen arasında hizmet veriliyor.

SAAT BAŞI SEFERLER

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar konforlu ve güvenli seyahat ile havalimanına ulaşıyor. İzmit- Sabiha Gökçen arası seyahatler şehirlerarası otobüs konforunda yapılıyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit Otogar, İzmit, Derince ve Körfez’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar. İzmit Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri; tam 14 TL, Öğrenci 9 TL, İndirimli 12 TL, paralı biniş ise 14,5 TL olarak belirlendi.

GEBZE- SABİHA GÖKÇEN

Sabiha Gökçen Havaalanı ile Gebze arasında ayrı bir hat hizmet veriyor. Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren 250 G hattı, Gebze’deki vatandaşları Sabiha Gökçen’e ulaştırıyor. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan hattın seyahat süresi yaklaşık 45 dakika. Gebze otogardan haftanın her günü sabah 05.00, akşam 22.00 arası her saat başı kalkıyor. Sabiha Gökçen’den Gebze’ye ise haftanın her günü sabah 06.00, akşam 23.00 arası her saat başı kalkıyor. Gebze Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri; tam 8 TL, Öğrenci 5 TL, İndirimli 6,5 TL, paralı biniş ise 8,5 TL olarak belirlendi.