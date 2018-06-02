Esnafları ziyaret edip onlarla sohbet ediyor, esnaftan alışverişe gelenlerin hatırını soruyor, kaldırımda yürüyen insanlarla tokalaşıyor. Vatandaşlar Ebru Küçükaydın’ın kendilerine uzattığı elini sıkıyorlar, bazı kadınlar sarılıyorlar ama çok ilginç olaylar da oluyor. Mesela Değirmendere’de yukarıya bakmadığı için hiç göremeden geçtiği esnada bir balkondan seslenen vatandaş aşağıda yürüyen Ebru Küçükaydın’a “Tamam” diye seslenerek destek verdi. Ebru Küçükaydın aşağıdan seslenerek 24 Haziran gününe randevulaştılar.
Bugün 09:51 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:52 TSİ )
Ebru Küçükaydın’a balkondan destek
CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Ebru Küçükaydın durmaksızın, ara vermeden vatandaşlarla temaslarını sürdürüyor.
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Bugün 09:51 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz