Ebru Küçükaydın’a balkondan destek

Esnafları ziyaret edip onlarla sohbet ediyor, esnaftan alışverişe gelenlerin hatırını soruyor, kaldırımda yürüyen insanlarla tokalaşıyor. Vatandaşlar Ebru Küçükaydın’ın kendilerine uzattığı elini sıkıyorlar, bazı kadınlar sarılıyorlar ama çok ilginç olaylar da oluyor. Mesela Değirmendere’de yukarıya bakmadığı için hiç göremeden geçtiği esnada bir balkondan seslenen vatandaş aşağıda yürüyen Ebru Küçükaydın’a “Tamam” diye seslenerek destek verdi. Ebru Küçükaydın aşağıdan seslenerek 24 Haziran gününe randevulaştılar.