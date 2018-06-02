Kocaelispor'un eski yöneticilerinden "Deve Bülent" lakabıyla tanınan Bülent İlter (67) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan merhumun cenazesi bugün (Cumartesi) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Kocaelispor'un acı günü!
Kocaelispor'un eski yöneticilerinden "Deve Bülent" lakabıyla tanınan Bülent İlter (67) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz