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Kocaelispor'un acı günü!

Kocaelispor'un eski yöneticilerinden "Deve Bülent" lakabıyla tanınan Bülent İlter (67) vefat etti.

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Kocaelispor'un eski yöneticilerinden "Deve Bülent" lakabıyla tanınan Bülent İlter (67) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan merhumun cenazesi bugün (Cumartesi) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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