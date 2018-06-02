Kocaelispor'un acı günü!

Kocaelispor'un eski yöneticilerinden "Deve Bülent" lakabıyla tanınan Bülent İlter (67) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan merhumun cenazesi bugün (Cumartesi) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.