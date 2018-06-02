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Bugün 10:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:27 TSİ )

Amatörler iftarda buluştu

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun geleneksel olarak düzenlediği iftarı Uluslar Arası Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Amatörler ve aileler bir arada oruç açmanın huzurunu yaşadı.

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İftara Kocaeli Vali yardımcısı Beyazıt Tanç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TFF Sakarya Bölge Müdürü Ferruh Zengin, Ak Parti 3. Sıra Kocaeli Milletvekili adayı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümnü, Kent Konseyi Başkanı Gültekin Görüm, KASKF eski başkanları Rafet Kırgız ve Muammer Hazer, taban birlikleri başkan ve yöneticileri, çok sayıda kulüp başkanı, yöneticisi, siyaset ve spor adamı ile aileler katıldı.

SPORUN YAŞI OLMAZ

Seka Cami İmamı Serdar Vardar duayı ve Ezan’ı okuduktan sonra hep birlikte oruçlar açıldı. Yenen yemeklerin ardından selamlama konuşmasını yapan KASKF Başkanı Murat Aydın tüm katılımcılara teşekkür etti. Karaosmonoğlu konuşmasında “Biz büyük bir aileyiz. Bu nedenle spora çok önem veriyoruz. 66 yaşındayım ama kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum. Spor demek sağlık demek, spor demek huzur demek. Sporun yaşı olmaz” ifadesine yer verdi.

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Bugün 10:22 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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