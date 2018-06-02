Sertan Saral örnek oluyor

Gölcük Kavaklı Stadı’nda haftanın 5 günü her hangi bir ücret talep etmeden 44 kaleciye eğitim veren Saral örnek oluyor. Bir gün büyük grup, bir gün küçük grupları çalıştıran, Saral Gölcük İdmanyurdu’nun kalecilerini de özel olarak çalıştırıyor.
DAVET EDİYOR
İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sertan Saral, deneyimli teknik adam Yaşar Nalbantoğlu, İhsaniyespor’un eski kalecisi, geçen sezon Hisareyn takımında görev alan Salih Arslan’ın kendisine çok yardımcı olduğunu, sıkı çalışmalar sonucunda çok yorulduklarını ancak kalecilerin yüzündeki güler yüzü görünce enerjisinin arttığını ifade ederek kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz