Gökhan ve Hayrullah 1. Lig’e transfer oldu

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Transferde emeği geçen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mücahid Vural’a teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi. Gökhan Köstereli, 201718 sezonunda 34 haftada 18 gol yiyerek, Türkiye liglerinde en az gol yiyen 2. kaleci olurken, Hayrullah Bilazer ise profesyonel olarak oynadığı 85 maçta 3 gol kaydetti.