Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Transferde emeği geçen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mücahid Vural’a teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi. Gökhan Köstereli, 201718 sezonunda 34 haftada 18 gol yiyerek, Türkiye liglerinde en az gol yiyen 2. kaleci olurken, Hayrullah Bilazer ise profesyonel olarak oynadığı 85 maçta 3 gol kaydetti.
Bugün 10:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:30 TSİ )
Gökhan ve Hayrullah 1. Lig’e transfer oldu
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 2. Lig’e çıkan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nden 25 yaşındaki kaleci Gökhan Köstereli ve 23 yaşındaki defans oyuncusu Hayrullah Bilazer’i bonservisleri ile birlikte kadrosuna katarak, 2’şer yıllık sözleşme imzaladı.
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Bugün 10:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz