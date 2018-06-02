KODOSK’da Selvi Çınar güven tazeledi

Kulübün, Çukurbağ Mahallesi'ndeki binasında gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurulu saygı duruşundan bulunulması ile ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Sinan Şahin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda faaliyet, denetim ve mali raporlar raporları ibra edildi.Ardından başkanlık seçimine geçildi. Mevcut başkan Selvi Çınar’a oy birliği ile başkanlığa devam etme hakkı tanındı.
KODOSK YENİ YÖNETİMİ
Selvi Çınar – Başkan
Hülya Soykal
Berna Ayakta Şerifi
Meltem Bircan
İbrahim Kuşkonmaz
Mustafa Kara
Gül Sunay Afşar Işık
Tahir Turan Eroğlu
Sinan Şahin
DENETİM KURULU
Volkan Severcan
Reyhan Nergis Arıcı
Hakan Tanta
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz