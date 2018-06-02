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KODOSK’da Selvi Çınar güven tazeledi

Kısa adı KODOSK olanKocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneği’nde Selvi Çınar yeniden başkanlığa seçildi.

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Kulübün, Çukurbağ Mahallesi'ndeki binasında gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurulu saygı duruşundan bulunulması ile ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Sinan Şahin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda faaliyet, denetim ve mali raporlar raporları ibra edildi.Ardından başkanlık seçimine geçildi. Mevcut başkan Selvi Çınar’a oy birliği ile başkanlığa devam etme hakkı tanındı.

KODOSK YENİ YÖNETİMİ

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Selvi Çınar – Başkan

Hülya Soykal

Berna Ayakta Şerifi

Meltem Bircan

İbrahim Kuşkonmaz

Mustafa Kara

Gül Sunay Afşar Işık

Tahir Turan Eroğlu

Sinan Şahin

DENETİM KURULU

Volkan Severcan

Reyhan Nergis Arıcı

Hakan Tanta

Bugün 10:30 TSİ - Spor

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