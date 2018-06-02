Karatecilerden 1 gümüş 1 bronz

WKF Gençlik Ligi’nde mücadele eden Darıcalı Milli sporcularımız Azra Çakır ve Kutay Gökalp, çifte madalya ile ilk etaptan başarıyla ayrıldı.

MİLLİ FORMAYI GİYDİLER

73 ülkeden 1877 sporcunun yer aldığı Gençlik Ligi 1.Etabında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nden Azra Çakır ve Kutay Gökalp, Milli formayla madalya mücadelesi verdi. Bayanlar U-14 kategorisi 42 kilogramda Azra Çakır muhteşem performansıyla göz doldurarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Erkekler U-14 kategorisi +55 kilogramda da Kutay Gökalp zorlu müsabakalar sonrası üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı. Milli Takımımız turnuvayı 8 madalya ile kapatırken, genç sporcularımız gelecek için umut verdi.