İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona eren 6. Fetih Kupası’nda ok gezleyen Geleneksel Yay Genç Erkekler kategorisi sporcusu Ali Temel 50 metrede gümüş, Geleneksel Yay Karma Çocuklar kategorisinde mücadele eden Meryem Bengisu Kaytazda 25 metrede bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.
Bugün 10:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:34 TSİ )
Okçulardan iki madalya
Okçulardan iki madalya
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Bugün 10:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz