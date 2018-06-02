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Okçulardan iki madalya

Okçulardan iki madalya

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İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona eren 6. Fetih Kupası’nda ok gezleyen Geleneksel Yay Genç Erkekler kategorisi sporcusu Ali Temel 50 metrede gümüş, Geleneksel Yay Karma Çocuklar kategorisinde mücadele eden Meryem Bengisu Kaytazda 25 metrede bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.

Bugün 10:33 TSİ - Spor

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