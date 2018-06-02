Gebzespor’un bu sezonki kritik futbolcularından, attığı ve attırdığı gollerle öne çıkan isimlerinden Oğuz Başaran önümüzdeki sezon da Menekşe adına forma giyecek. Başaran konu ile ilgili açıklamasında “Ne kazandığın başarılarda takılı kal ne de hatalarında ısrar et. Bunların yerine yeniden başla. Şimdinin her değerli anında yeniden başla. Allah bizlere inanan insanları mahcup etmesin Gebzespor ile devam” dedi.
Bugün 10:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:35 TSİ )
Oğuz Başaran “Devam” dedi!
Gebzespor’un bu sezonki kritik futbolcularından, attığı ve attırdığı gollerle öne çıkan isimlerinden Oğuz Başaran önümüzdeki sezon da Menekşe adına forma giyecek.
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Bugün 10:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz