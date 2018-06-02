Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:33 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:35 TSİ )

Oğuz Başaran “Devam” dedi!

Gebzespor’un bu sezonki kritik futbolcularından, attığı ve attırdığı gollerle öne çıkan isimlerinden Oğuz Başaran önümüzdeki sezon da Menekşe adına forma giyecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebzespor’un bu sezonki kritik futbolcularından, attığı ve attırdığı gollerle öne çıkan isimlerinden Oğuz Başaran önümüzdeki sezon da Menekşe adına forma giyecek. Başaran konu ile ilgili açıklamasında “Ne kazandığın başarılarda takılı kal ne de hatalarında ısrar et. Bunların yerine yeniden başla. Şimdinin her değerli anında yeniden başla. Allah bizlere inanan insanları mahcup etmesin Gebzespor ile devam” dedi.

Bugün 10:33 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Gökhan ve Hayrullah 1. Lig’e transfer oldu mask
Gökhan ve Hayrullah 1. Lig’e transfer oldu
Amatörler iftarda buluştu mask
Amatörler iftarda buluştu
Oğuz Başaran “Devam” dedi! mask
Oğuz Başaran “Devam” dedi!
Ergun Ortakcı Aydınspor ile anlaştı mask
Ergun Ortakcı Aydınspor ile anlaştı
Sertan Saral örnek oluyor mask
Sertan Saral örnek oluyor
KODOSK’da Selvi Çınar güven tazeledi mask
KODOSK’da Selvi Çınar güven tazeledi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Selde 14 hane evsiz kaldı! mask
Selde 14 hane evsiz kaldı!

GALERİ

Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL