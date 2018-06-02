Oğuz Başaran “Devam” dedi!

Gebzespor’un bu sezonki kritik futbolcularından, attığı ve attırdığı gollerle öne çıkan isimlerinden Oğuz Başaran önümüzdeki sezon da Menekşe adına forma giyecek. Başaran konu ile ilgili açıklamasında “Ne kazandığın başarılarda takılı kal ne de hatalarında ısrar et. Bunların yerine yeniden başla. Şimdinin her değerli anında yeniden başla. Allah bizlere inanan insanları mahcup etmesin Gebzespor ile devam” dedi.