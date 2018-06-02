İzmit'te, Liselere Geçiş Sınavı'nın yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren önlemler alındı. Çocuklarını okullara getiren veliler okulların önünde trafiği kilitledi. D-100 Karayolu üzerine bulunan okulların önünde trafik güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri sürücüleri yönlendirerek, ulaşımı açtı. Okul önlerine gelen veliler araçlarını gelişigüzel park edince yine polisler devreye girdi. Polisler, okulların önündeki caddede korna çalan sürücüleri uyararak 108 TL ceza kesti. Sınav öncesi okulların bahçesi veli ve öğrenciler ile dolarken, sınav saati öncesi okul bahçesinde kimsenin durmasına izin verilmedi. Veliler, okulların etrafında bulunan kafe ve binaların gölgelerinde oturarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Bazı veliler ise dua edip, Kuran okudu.
Bugün 10:34 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:57 TSİ )
Sınav saatinde korna çaldı, cezayı yedi!
İzmit'te, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılan okulların önünde polis önlemler aldı. Sınav saati öncesi okulların önünde trafik tıkanırken, sınav saatlerinde okul önlerinde korna çalan sürücülere trafik ekipleri 108 TL ceza kesti.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 10:34 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz